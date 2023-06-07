Червиченко считает, что ЦСКА и «Локомотив» могут в следующем сезоне оказать серьезное сопротивление «Зениту»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах красно-белых в следующем сезоне.

«Я надеюсь, что этим летом в «Спартаке» Матыцын сделает соответствующие выводы и корректировки. Разгонит некомпетентных людей в административной команде и выгонит неликвид в спортивной. По крайней мере, мне хочется надеяться, что этим летом «Спартак» сделает шаг вперед и к концу этого года команда будет оказывать серьезное сопротивление «Зениту», если грамотно пройдет это лето. «Локомотив» очень хорошо набрал. ЦСКА и железнодорожники готовы в следующем сезоне оказывать серьезное сопротивление», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

Красно-белые заняли третье место в чемпионате России. «Зенит» в пятый раз подряд стал победителем РПЛ. ЦСКА завоевал серебряные медали.