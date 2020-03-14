Емельянов рассказал, как он настраивал «Оренбург» на «Спартак» после поражения от «Сочи»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака». В предыдущей игре его команда уступила «Сочи» (1:5) в среду.

— Как отвлекались от поражения? Я сразу после игры сказал, что нужно забыть о нем, — сказал Емельянов в эфире телеканала «Матч премьер». — Конечно, это было тяжело, но это нужно было сделать чем быстрее, тем лучше. Нужно было готовиться к «Спартаку». Времени на подготовку было очень мало и, конечно, это плюс для «Спартака».

Матч «Оренбург» — «Спартак» начнется в 14.00 по московскому времени.