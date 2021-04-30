РФС и сборная России присоединились к бойкоту соцсетей из-за расизма

Российский футбольный союз (РФС) и сборная России присоединились к бойкоту социальных сетей из-за расизма. Акция была организована британскими спортивными организациями и спортсменами для борьбы с негативными высказываниями в интернете.

«РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая. Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!», - говорится в сообщении РФС в Twitter.

РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая.



Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни! pic.twitter.com/Ro72odHoi5 — РФС (@rfsruofficial) April 30, 2021

Об участии в акции заявили УЕФА, клубы АПЛ, Футбольная ассоциация (FA), Английская футбольная лига (EFL). Также к протесту присоединились пилоты «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис, Джордж Расселл и Никита Мазепин.