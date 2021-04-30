РФС и сборная России присоединились к бойкоту соцсетей из-за расизма
Российский футбольный союз (РФС) и сборная России присоединились к бойкоту социальных сетей из-за расизма. Акция была организована британскими спортивными организациями и спортсменами для борьбы с негативными высказываниями в интернете.
«РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая. Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!», - говорится в сообщении РФС в Twitter.
Об участии в акции заявили УЕФА, клубы АПЛ, Футбольная ассоциация (FA), Английская футбольная лига (EFL). Также к протесту присоединились пилоты «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис, Джордж Расселл и Никита Мазепин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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