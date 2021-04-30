Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РФС и сборная России присоединились к бойкоту соцсетей из-за расизма

18:10
Теги:

Российский футбольный союз (РФС) и сборная России присоединились к бойкоту социальных сетей из-за расизма. Акция была организована британскими спортивными организациями и спортсменами для борьбы с негативными высказываниями в интернете.

«РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая. Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!», - говорится в сообщении РФС в Twitter.

Об участии в акции заявили УЕФА, клубы АПЛ, Футбольная ассоциация (FA), Английская футбольная лига (EFL). Также к протесту присоединились пилоты «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис, Джордж Расселл и Никита Мазепин. 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
Муж, убитый с детьми женой, хотел развестись и забрать малышей
Поперечный встречается с бывшей девушкой Николая Соболева
МИД РФ внес в черный список восьмерых граждан стран ЕС

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
17
Офсайд