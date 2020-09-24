Элвер Рахимич прошел стажировку в основной команде ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА, который сейчас работает в ДЮСШ «армейского» клуба, Элвер Рахимич продолжает обучение на тренерскую лицензию PRO.

— На этой неделе завершил восьмидневную стажировку в основной команде ЦСКА, — рассказал он «СЭ». — Все было отлично, в коллективе, как всегда, хорошая атмосфера, полезный опыт для меня. Теперь осталось только сдать экзамены для получения тренерской лицензии PRO, но уже сейчас могу работать главным тренером. Есть ли такие планы? Посмотрим, сейчас я работаю в ДЮСШ ЦСКА, но если появятся более интересные варианты, конечно, рассмотрю.

44-летний босниец играл в ЦСКА на протяжении 14 сезонов. За это время Рахимич стал пятикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и победителем Кубка УЕФА. (Севастиан Терлецкий)