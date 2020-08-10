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Эль-Кабир и Ефремов могут пропустить матч с «Динамо»

10 августа 2020, 12:03
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«Урал» на официальном сайте сообщил о том, кто из игроков может пропустить матч второго тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Встреча пройдет 10 августа в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.

— Под вопросом участие в поединке против «Динамо» Отмана Эль-Кабира и Дмитрия Ефремова, которые накануне получили небольшие повреждения, — говорится в сообщении. — Точно не сыграет сегодня голкипер Олег Баклов, восстанавливающийся после операции.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/pervyj-match-novogo-sezona-igraem-s-dinamo21

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