Эль-Кабир и Ефремов могут пропустить матч с «Динамо»
10 августа 2020, 12:03
«Урал» на официальном сайте сообщил о том, кто из игроков может пропустить матч второго тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Встреча пройдет 10 августа в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.
— Под вопросом участие в поединке против «Динамо» Отмана Эль-Кабира и Дмитрия Ефремова, которые накануне получили небольшие повреждения, — говорится в сообщении. — Точно не сыграет сегодня голкипер Олег Баклов, восстанавливающийся после операции.
Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/pervyj-match-novogo-sezona-igraem-s-dinamo21
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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