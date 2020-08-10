Эль-Кабир и Ефремов могут пропустить матч с «Динамо»

«Урал» на официальном сайте сообщил о том, кто из игроков может пропустить матч второго тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Встреча пройдет 10 августа в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.

— Под вопросом участие в поединке против «Динамо» Отмана Эль-Кабира и Дмитрия Ефремова, которые накануне получили небольшие повреждения, — говорится в сообщении. — Точно не сыграет сегодня голкипер Олег Баклов, восстанавливающийся после операции.