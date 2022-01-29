Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на игру полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в товарищеском матче против «Слована» (2:2).

«Бака набрал отличную форму. Да, в прошлом сезоне у него был спад, но он уже миновал. Мне кажется, что у Зелимхана есть хорошая перспектива остаться в «Спартаке» надолго. Не знаю, почему клуб его все еще не переподписал. Наверное, они скоро закончат этот процесс. Я был бы очень рад его видеть и дальше в команде. Надеюсь, что он останется в клубе. Бакаев — качественный плеймейкер, он всегда горит желанием играть. Зеля в каждом матче зол по спортивному, у него есть спартаковский дух. Ему нужно не сбавлять темп, продолжать работать на все сто процентов, тогда будут шансы закрепиться в основе», — сказал Комбаров «СЭ».

В матче против «Слована» Бакаев отличился забитым голом и голевой передачей.

В сезоне-2021/22 Бакаев провел 23 матча за «Спартак», на его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Контракт 25-летнего россиянина с красно-белыми действует до конца июня 2022 года.