Терюшков заявил о точном введении Fan ID с 1 июня

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал сомнения о введении паспорта болельщиков в Тинькофф РПЛ.

«Закон принят. Он вступает в силу 1 июня. Все уже подписано. Никаких проблем с этим я не вижу. А почему вот этот ажиотаж происходит — для меня большой вопрос. Еще же никто не оформил ни одной персонифицированной карты. Это, как минимум, преждевременно. Закон максимально удобен для болельщиков. Все для того, чтобы наши стадионы были безопасными. Оформление этого паспорта болельщика через портал Госуслуг было нашим условием, как комитета по физической культуре и спорту. Закон был внесен Правительством РФ», — сказал Терюшков «СЭ».

Член наблюдательного совета «Химок» также прокомментировал опасения по поводу необоснованных отказов в выдаче паспорта болельщика.

«Опасения по поводу необоснованных отказов тоже преждевременны, потому что у нас есть исчерпывающий перечень, зафиксированный в 329 ФЗ: административный запрет или административный надзор, когда болельщик уже нарушал правила нахождения на стадионе. Но сейчас механизмов контроля недопущения подобных людей, которые совершили эти поступки нет. Сейчас приходится увеличивать число стюардов и личного состава правоохранительных органов. А с введением Fan ID это останется в прошлом. Еще одним основанием для отказа в выдаче паспорта болельщика будет, если в отношении человека уже ведется производства, но еще не вступило в законное действие решение суда о нарушении правил поведении либо в России, либо за ее пределами, где у нас есть международные договора», — добавил Терюшков.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что паспорт болельщика введен не будет. Он назвал это вторым поражением Госдумы с народом.

Напомним, что фанатские объединения «Зенита», «Ростова», «Спартака», «Рубина», «Крыльев Советов» и «Ротора» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».