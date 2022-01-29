Азмун не полетел на сбор «Зенита», потому что находится на карантине в Дубае

По информации «СЭ», нападающий «Зенита» Сердар Азмун не попал в число футболистов, полетевших на сбор сине-бело-голубых в Португалию, так как до сих пор находится на карантине в дубайском отеле.

Как только он получит отрицательный тест, должен вылететь в Лагуш.

22 января Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. 27-летний иранец перейдет в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечет его контракт с «Зенитом».

В нынешнем сезоне он забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за петербургскую команду.