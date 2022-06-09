Экс-защитник «Спартака» Ананко рассказал, кто может возглавить клуб после ухода Ваноли

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко на мероприятии, посвященном 100-летию московского клуба, рассказал, кого хотел бы видеть в качестве главного тренера команды.

— Кого видите у руля «Спартака» в ближайшее время?

— Побыть тренером может любой, и вы тоже, но вы понимаете, какие требования у руководства. Если не изменится общая стратегия, подход, то шансов будет мало. Очень многое должно изменится в головах руководства. Так-то и Гвардиолу можно пригласить. Насколько Ещенко с Ребровым могут помочь, не знаю, но дай Бог, чтобы это было.

Сегодня, 9 июня, журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин в своем Twitter сообщил, что Паоло Ваноли покинет пост главного тренера «Спартака».

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.