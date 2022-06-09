Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко на мероприятии, посвященном столетию клуба, рассказал, кого уважает в нынешнем составе клуба.

— Есть ли для вас сейчас в «Спартаке» ребята, которых вы уважаете?

— Не хочу никого обижать, но тот же Джикия, который попал в «Спартак» из нижней части таблицы. Не скажу, что он фантастический, но то, как он относится, как умирает на поле за этот ромбик, это достойно уважения. Из таких людей гвозди и делают.

— Кто сильнее нынешний или «Спартак» прошлого?

— Не совсем корректный вопрос, тогда даже правила были другие. Поэтому сложно сравнивать, кто лучше, кто хуже. В каждом поколении есть кем гордиться. Раньше попасть в запас надо было пройти жесточайшую конкуренцию, а сейчас в большей степени на скамейке сидят в телефоне ковыряются. По крайней мере кубок есть, за это надо порадоваться и продолжать в том же духе.