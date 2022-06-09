«Спартак» подшутил над предложением «Баварии» по Садио Мане
Пресс-служба «Спартака» в англоязычных соцсетях клуба подшутила над мюнхенской «Баварией».
Красно-белые в своем англоязычном Twitter-аккаунте подшутили над немецким клубом опубликовав «письмо», которое как будто пришло «Спартаку» от них. В нем немцы делают предложение по Александру Соболеву.
«Уважаемый «Спартак». Мы хотели бы сделать предложение по вашему игроку Александру Соболеву. Мы предлагаем за него 1000 евро и следующие бонусы: — 10 миллионов евро, если «Бавария» выигрывает Евровидение; - 15 миллионов евро, если «Манчестер Юнайтед» выигрывает трофей; - 20 миллионов евро, если Лео Месси переходит в «Реал»», — написано в Twitter-аккаунте красно-белых.
Менее чем за 5 часов запись собрала более 20 тысяч репостов и более 140 тысяч лайков.
Этот пост является отсылкой к ситуации, которая сейчас происходит вокруг трансфера Садио Мане из «Ливерпуля» в «Баварию».
Напомним, немецкий клуб в конце прошлой недели предложил «Ливерпулю» за Садио Мане 25 миллионов фунтов, но получил отказ. Затем «Бавария» увеличила предложение, но с необычными условиями.
Сообщалось, что для того, чтоб «Ливерпуль» получил бонусы в размере 6,5 миллионов фунтов за игрока, Мане должен выиграть Лигу чемпионов с «Баварией» во всех трех сезонах и получить «Золотой мяч» три года подряд.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0