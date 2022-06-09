«Спартак» подшутил над предложением «Баварии» по Садио Мане

Пресс-служба «Спартака» в англоязычных соцсетях клуба подшутила над мюнхенской «Баварией».

Красно-белые в своем англоязычном Twitter-аккаунте подшутили над немецким клубом опубликовав «письмо», которое как будто пришло «Спартаку» от них. В нем немцы делают предложение по Александру Соболеву.

«Уважаемый «Спартак». Мы хотели бы сделать предложение по вашему игроку Александру Соболеву. Мы предлагаем за него 1000 евро и следующие бонусы: — 10 миллионов евро, если «Бавария» выигрывает Евровидение; - 15 миллионов евро, если «Манчестер Юнайтед» выигрывает трофей; - 20 миллионов евро, если Лео Месси переходит в «Реал»», — написано в Twitter-аккаунте красно-белых.

ФК «Спартак».

Менее чем за 5 часов запись собрала более 20 тысяч репостов и более 140 тысяч лайков.

Этот пост является отсылкой к ситуации, которая сейчас происходит вокруг трансфера Садио Мане из «Ливерпуля» в «Баварию».

Напомним, немецкий клуб в конце прошлой недели предложил «Ливерпулю» за Садио Мане 25 миллионов фунтов, но получил отказ. Затем «Бавария» увеличила предложение, но с необычными условиями.

Сообщалось, что для того, чтоб «Ливерпуль» получил бонусы в размере 6,5 миллионов фунтов за игрока, Мане должен выиграть Лигу чемпионов с «Баварией» во всех трех сезонах и получить «Золотой мяч» три года подряд.