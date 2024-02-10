Экс-защитник «Севильи» Пареха назвал Черышева невероятным человеком

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха в интервью «СЭ» ответил на вопрос об игре с российским футболистом Денисом Черышевым в «Севилье».

— Вместе с вами играл Денис Черышев, помните что-то о нем?

— Да, Черышев — отличный игрок! И просто невероятный как человек! У меня о нем самые лучшие воспоминания.

— Слышали, что он сейчас в «Венеции»?

— Ого! Даже не знал. Прошло очень много времени с нашей последней встречи. Я очень люблю его!

Аргентинский футболист выступал в московском клубе с 2010 по 2014 год, включая годичную аренду в «Севилью». В составе красно-белых он стал серебряным призером чемпионата России.