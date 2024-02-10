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10 февраля, 10:56

Ташуев — о завершении карьеры Кудряшова: «Мы пытались отговорить Федора. Но он просто устал»

Ташуев объяснил, почему Кудряшов решил завершить карьеру
Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение защитника Федора Кудряшова завершить карьеру футболиста.

8 февраля бывший игрок сборной России объявил о завершении карьеры в 36 лет.

«Я не ожидал, что Федор решит завершить карьеру. Мы ехали с тренировки, мне позвонил наш спортивный директор Кирилл Котов. Он сказал, что такая ситуация (завершение карьеры Кудряшова, — Прим. «СЭ») возможна. Мы пытались отговорить Кудряшова от этого. Он сильно помог нам во многих матчах РПЛ и Кубка России. У него были небольшие мышечные проблемы, но он тренировался в общей группе, все было хорошо. Но он просто устал. Человек понял, что тяжеловато ему уже играть и занимать чье-то место в составе. Мы с уважением относимся к Федору, он легенда российского футбола. Понятно, что мы не хотели отпускать его, но игрок принял решение завершить карьеру. Мы рассчитывали на него. Он был лидером раздевалки и около поля помогал молодым, а те равнялись на него. Желаю ему успехов в тренерской деятельности. Насколько мне известно, он хочет быть рядом с футболом», — сказал Ташуев «СЭ».

В этом сезоне Кудряшов провел за «Факел» 14 матчей. Его контракт с клубом действовал до лета 2024 года.

Кудряшов ранее выступал за «Антальяспор», «Ахмат», «Ростов», «Спартак», «Рубин», «Химки», «Сочи», «Краснодар» и «Башакшехир». Он четыре раза становился серебряным призером чемпионата России. В составе сборной России футболист провел 48 матчей и забил 1 гол.

Федор Кудряшов
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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