Махачкалинское «Динамо» обыграло сербский «ИМТ» в первом матче Евсеева

Махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче победило белградский «ИМТ» — 2:0.

Игра проходила в рамках зимнего сбора махачкалинцев в турецком Белеке. Матч стал первым для команды под руководством нового главного тренера Вадима Евсеева.

Победу «Динамо» принесли голы Хуссема Мрезига, реализовавшего пенальти, и Ражаба Магомедова.

Товарищеский матч

«Динамо» Махачкала (Россия) — «ИМТ» Белград (Сербия) — 2:0 (1:0)

Голы: Мрезиг, 16 — с пенальти (1:0), Магомедов, 83 (2:0)