Деограсия рассказал, что будет ставить «Оренбургу» атакующий футбол

Новый главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о том, как получил предложение возглавить команду.

«До этого я работал в академии «Оренбурга», со мной связался спортивный директор клуба Дмитрий Степанович [Андреев], предложил, дал мне эту возможность. В итоге так решили, что я буду работать в первой команде. Нам нужна лучшая динамика, сейчас была только первая игра, нужно дальше улучшаться и развиваться», — приводит ТАСС слова Деограсии.

Также тренер ответил на вопрос, как проходит его адаптация в оренбургской команде.

«Все очень хорошо, все выкладываются на 100%, у нас у всех одна общая задача. Поэтому все хорошо, все рады. Мне нравится играть в атакующий футбол, когда нам позволяет это соперник. Всегда будем стараться играть в атаку, но не всегда мы это сможем сделать, потому что команда соперника тоже играет», — добавил он.

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал 50-летний Деограсия.

На данный момент «Оренбург» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 2 очка по итогам 6 туров. В следующем туре оренбуржцы сыграют с «Сочи». Матч пройдет 3 сентября и начнется в 13.00 по московскому времени.