Малафеев поддержал расширение РПЛ до 18 команд

Экс-вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержал идею о расширении РПЛ до 18 команд.

«Расширение Лиги даст возможность проводить больше матчей в условиях нынешней ситуации, где клубы лишены права участвовать в еврокубках. Расширение РПЛ позволит использовать еще несколько команд. Также другие регионы получат развитие футбола, потому что интерес к Премьер-лиге намного выше, чем к ФНЛ. В таком случае чем больше участников, тем лучше. В условиях отсутствия еврокубков, думаю, что это правильно решение», — сказал Малафеев «СЭ».

Ранее, 22 марта, в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, где они проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона. Решение об увеличении количества участников в РПЛ и другие инициативы общего собрания клубов лиги должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.