Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал для «СЭ» травму полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Если диагноз подтвердится, то надо будет оперировать. Восстановление займет около 3-х месяцев. Это очень серьезная травма. Да, восстановиться после этого будет очень трудно», — сказал Лю «СЭ».

Как стало «СЭ», у полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.

В случае, если диагноз подтвердится, 31-летний нигериец рисует пропустить от 2 до 4 месяцев. Завтра станет известен результат МРТ.

Мозес получил травму на 33-й минуте матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0) и покинул поле на носилках.