Федун считает, что «Спартак» мог забить «Ростову» больше пяти голов: «Выбрали правильную тактику»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» оценил игру красно-белых в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

«Ребята нормально сыграли. Выбрали правильную тактику: «Ростов» играет высоко, поэтому забросы привели к тому, что наши игроки могли убегать. Счет мог быть и крупнее. Поздравляю команду, они молодцы!» — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.

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