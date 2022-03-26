Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что защитник красно-белых Николай Рассказов зимой мог перейти в «Венецию».

«Вау, совсем ничего не слышал об этом. Если честно, я очень удивлен этой новостью, но она меня радует. Рассказов — очень перспективный молодой защитник. Думаю, он не был бы лишним в «Венеции». Правильно ли он сделал, отказав итальянскому клубу? Это его выбор, не могу его осуждать. Но я бы посоветовал ему уехать, это был неплохой вариант продолжения карьеры», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее, 26 марта, «СЭ» стало известно, что защитник «Спартака» Николай Рассказов в январе получил предложение от «Венеции». Итальянский клуб рассчитывал подписать с игроком контракт с условием немедленного выкупа его у красно-белых, однако трансфер не состоялся.