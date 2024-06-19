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Сегодня, 18:32

Бывший главный тренер «Спартака» Абаскаль возглавил «Гранаду»

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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил «Гранаду», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Соглашение 35-летнего специалиста с клубом заключено на один год с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев в случае выхода «Гранады» в ла лигу по итогам сезона-2024/25.

В минувшем сезоне «Гранада» заняла 20-е место в таблице чемпионата Испании и вылетела в сегунду.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством завоевала бронзовые медали РПЛ.

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РПЛ
ФК Гранада
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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