Экс-тренер сборной России Капелло назвал Дзюбу большой личностью

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отреагировал на рекорд форварда «Акрона» Артема Дзюбы по голам в истории российского футбола.

В воскресенье, 9 марта, 36-летний футболист отличился в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», доведя число голов в карьере до 234. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (233).

«Артем — большая личность. Могу только сказать ему браво и поздравить его с этим большим достижением», — приводит ТАСС слова Капелло.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Всего на его счету 5 забитых мячей за тольяттинскую команду. Ранее форвард также играл в «Зените» (108 голов), «Спартаке» (38), «Ростове» (20), «Томи» (14), «Локомотиве» (12), «Арсенале» (6) и турецком «Адана Демирспор» (1). За сборную России Дзюба забил 30 голов.