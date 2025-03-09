«Крылья Советов» — «Акрон»: гости увеличили преимущество на 83-й минуте

«Акрон» увеличил преимущество в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 2:0.

На 83-й минуте отличился полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар, для которого этот гол стал 6-м в сезоне.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.