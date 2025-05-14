Экс-тренер Ленини и Батчи верит, что они станут чемпионами в составе «Краснодара»

Бывший тренер «Шавиша» Витор Кампелуш в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Краснодара», в составе которого выступают бывшие футболисты португальского клуба Кевин Ленини и Жоау Батчи.

«В сегодняшнем глобализированном футбольном мире я считаю своим приоритетом следить за чемпионатом России и быть в курсе всех событий. Ленини и Батчи продемонстрировали серьезный рост в своей игре и выиграли серьезную конкуренцию за место в стартовом составе. Я искренне верю, что они способны завоевать титул чемпиона РПЛ. И горжусь тем, что внес свой вклад в их развитие», — сказал Камплеуш «СЭ».

Полузащитники перешли в краснодарский клуб из «Шавиша» в сентябре 2022 года.

Ленини в этом сезоне провел 32 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. У Батчи — 34 матча, 5 голов и 7 голевых передач.

После 28-го тура «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 61 очком, у «Зенита» — 60.