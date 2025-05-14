Защитник «Ростова» Эль-Аскалани начал тренировки спустя 8 месяцев

Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани участвовал в общей тренировке команды спустя 8 месяцев после того, как получил тяжелую травму. Видео с тренировки опубликовала пресс-служба «Ростова».

У футболиста случился разрыв крестообразной связки коленного сустава 14 сентября в матче с «Краснодаром» (0:2). В той игре он вышел на замену на 83-й минуте, а на 90+6-й минуте покинул поле на носилках.

В октябре египтянину сделали операцию в Германии, затем проходила реабилитация.

Ранее в «Ростове» сообщали, что 20-летний Эль-Аскалани вряд ли выйдет на поле до конца сезона-2024/25.