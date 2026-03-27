Овчинников: «Перед назначением всегда говорю: «Я не взяточник, откаты мне не нужны»

Экс-тренер «Кубани» Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах покинул клуб в 2009 году.

— Так как с вами в «Кубани» попрощались?

— Проиграли «Сатурну», и в тот же вечер мне объявили об отставке.

— Олег Мкртчан, владелец клуба?

— Нет, Доронченко, спортивный директор. А утром позвонил Селюк. Он давний товарищ Мкртчана, представлял мои интересы на переговорах. Начал о чем-то расспрашивать, я перебил: «Дима, меня уволили». Тот в шоке: «Да ладно! Я только что с Олегом общался. Сейчас перезвоню».

— И что?

— Как выяснилось, убрали меня, даже не известив владельца. У Мкртчана не было ко мне претензий, выгонять не собирался.

— Потрясающе.

— Но переигрывать уже не стали. Ушел так ушел.

— Не секрет, что Доронченко был настроен против вас. Почему?

— Перед назначением всегда говорю: «Ребята, я не взяточник, откаты мне не нужны. Если узнаю, что вы такими вещами занимаетесь, наше сотрудничество сразу прервется. А мне и зарплаты хватает». Это мало кого устраивает. Но я по-другому не могу. Так воспитали.

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