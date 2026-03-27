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27 марта, 09:45

Овчинников: «Перед назначением всегда говорю: «Я не взяточник, откаты мне не нужны»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Овчинников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-тренер «Кубани» Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах покинул клуб в 2009 году.

— Так как с вами в «Кубани» попрощались?

— Проиграли «Сатурну», и в тот же вечер мне объявили об отставке.

— Олег Мкртчан, владелец клуба?

— Нет, Доронченко, спортивный директор. А утром позвонил Селюк. Он давний товарищ Мкртчана, представлял мои интересы на переговорах. Начал о чем-то расспрашивать, я перебил: «Дима, меня уволили». Тот в шоке: «Да ладно! Я только что с Олегом общался. Сейчас перезвоню».

— И что?

— Как выяснилось, убрали меня, даже не известив владельца. У Мкртчана не было ко мне претензий, выгонять не собирался.

— Потрясающе.

— Но переигрывать уже не стали. Ушел так ушел.

— Не секрет, что Доронченко был настроен против вас. Почему?

— Перед назначением всегда говорю: «Ребята, я не взяточник, откаты мне не нужны. Если узнаю, что вы такими вещами занимаетесь, наше сотрудничество сразу прервется. А мне и зарплаты хватает». Это мало кого устраивает. Но я по-другому не могу. Так воспитали.

Сергей Овчинников.Сергей Овчинников: «Жириновский предлагал вступить в ЛДПР»

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Сергей Овчинников (футбол)
РПЛ
ФК Кубань
Сергей Доронченко
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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