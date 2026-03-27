Овчинников: «На данный момент тренировать не хочу»

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему давно не работает главным тренером.

— После «Кубани» у вас были предложения из РПЛ?

— В «Амкар» звали. Я прилетел, долго разговаривал с президентом клуба Шиловым. Но подумал-подумал — и решил остаться в ЦСКА. Понял, что с профессиональной точки зрения мне полезнее поработать со Слуцким, чем в Перми. Плюс Лига чемпионов, борьба за золотые медали.

— Вам еще хочется тренировать?

— Здесь очень много нюансов. Иллюзий-то нет, я понимаю, что в топ-клуб уже вряд ли пригласят — все-таки столько лет не был главным. А Первая лига или команды из второй восьмерки РПЛ — сегодня мне это не интересно. Как и работа просто ради зарплаты, без глобальных задач. Допустим, кто-то скажет: «Результат не важен, развивай пацанов, будем их продавать». Такая философия тоже имеет право на жизнь. Но...

— Что?

— Года три назад предложили возглавить команду Второй лиги. Серьезный проект, большие люди задействованы. Идея — создать клуб, который будет существовать за счет продажи молодых футболистов. Польстило, что обратились именно ко мне. Справедливости ради, я умею это делать.

— Что вас смутило?

— В РФС предупредили, что не стоит дергаться, вскоре в клубе могут смениться руководители, а с ними и вся философия. Так в итоге и получилось.

— Значит, готовы подписаться под фразой: «Я больше никогда не буду главным тренером»?

— Ну зачем так категорично?

— Вы же сами сказали...

— Стоп! Я сказал, что на данный момент тренировать не хочу. Недавно и от Григоряна то же самое услышал. Сейчас меня все устраивает. Но если вдруг завтра кто-то решит доверить команду, сразу отметать предложение не стану. Встретимся, обсудим.

— И?

— Если почувствую, что мне интересно, возможны варианты.

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