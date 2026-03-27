Овчинников: «На данный момент тренировать не хочу»
Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему давно не работает главным тренером.
— После «Кубани» у вас были предложения из РПЛ?
— В «Амкар» звали. Я прилетел, долго разговаривал с президентом клуба Шиловым. Но подумал-подумал — и решил остаться в ЦСКА. Понял, что с профессиональной точки зрения мне полезнее поработать со Слуцким, чем в Перми. Плюс Лига чемпионов, борьба за золотые медали.
— Вам еще хочется тренировать?
— Здесь очень много нюансов. Иллюзий-то нет, я понимаю, что в топ-клуб уже вряд ли пригласят — все-таки столько лет не был главным. А Первая лига или команды из второй восьмерки РПЛ — сегодня мне это не интересно. Как и работа просто ради зарплаты, без глобальных задач. Допустим, кто-то скажет: «Результат не важен, развивай пацанов, будем их продавать». Такая философия тоже имеет право на жизнь. Но...
— Что?
— Года три назад предложили возглавить команду Второй лиги. Серьезный проект, большие люди задействованы. Идея — создать клуб, который будет существовать за счет продажи молодых футболистов. Польстило, что обратились именно ко мне. Справедливости ради, я умею это делать.
— Что вас смутило?
— В РФС предупредили, что не стоит дергаться, вскоре в клубе могут смениться руководители, а с ними и вся философия. Так в итоге и получилось.
— Значит, готовы подписаться под фразой: «Я больше никогда не буду главным тренером»?
— Ну зачем так категорично?
— Вы же сами сказали...
— Стоп! Я сказал, что на данный момент тренировать не хочу. Недавно и от Григоряна то же самое услышал. Сейчас меня все устраивает. Но если вдруг завтра кто-то решит доверить команду, сразу отметать предложение не стану. Встретимся, обсудим.
— И?
— Если почувствую, что мне интересно, возможны варианты.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1