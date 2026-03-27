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Овчинников: «На данный момент тренировать не хочу»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Овчинников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему давно не работает главным тренером.

— После «Кубани» у вас были предложения из РПЛ?

— В «Амкар» звали. Я прилетел, долго разговаривал с президентом клуба Шиловым. Но подумал-подумал — и решил остаться в ЦСКА. Понял, что с профессиональной точки зрения мне полезнее поработать со Слуцким, чем в Перми. Плюс Лига чемпионов, борьба за золотые медали.

— Вам еще хочется тренировать?

— Здесь очень много нюансов. Иллюзий-то нет, я понимаю, что в топ-клуб уже вряд ли пригласят — все-таки столько лет не был главным. А Первая лига или команды из второй восьмерки РПЛ — сегодня мне это не интересно. Как и работа просто ради зарплаты, без глобальных задач. Допустим, кто-то скажет: «Результат не важен, развивай пацанов, будем их продавать». Такая философия тоже имеет право на жизнь. Но...

— Что?

— Года три назад предложили возглавить команду Второй лиги. Серьезный проект, большие люди задействованы. Идея — создать клуб, который будет существовать за счет продажи молодых футболистов. Польстило, что обратились именно ко мне. Справедливости ради, я умею это делать.

— Что вас смутило?

— В РФС предупредили, что не стоит дергаться, вскоре в клубе могут смениться руководители, а с ними и вся философия. Так в итоге и получилось.

— Значит, готовы подписаться под фразой: «Я больше никогда не буду главным тренером»?

— Ну зачем так категорично?

— Вы же сами сказали...

— Стоп! Я сказал, что на данный момент тренировать не хочу. Недавно и от Григоряна то же самое услышал. Сейчас меня все устраивает. Но если вдруг завтра кто-то решит доверить команду, сразу отметать предложение не стану. Встретимся, обсудим.

— И?

— Если почувствую, что мне интересно, возможны варианты.

Сергей Овчинников.Сергей Овчинников: «Жириновский предлагал вступить в ЛДПР»

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Сергей Овчинников (футбол)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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