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27 марта, 09:05

Овчинников: «Если бы остался в штабе Семина, моя карьера развивалась бы в миллион раз лучше»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Овчинников.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своей работе в «Кубани», которую тренировал в 2009 году.

— Мы перечитали ваши прежние интервью и пришли к выводу: если бы могли вернуть все назад, не возглавили бы «Кубань», а остались в штабе Семина. Так?

— Да. И моя карьера точно развивалась бы в миллион раз лучше. Возможно, уже «Локомотив» тренировал бы. Рановато я стартанул. Причем не туда, куда надо. Хотя сейчас за работу, которую проделал в «Кубани», людей назначают в топ-клубы!

— Вот как?

— Несмотря на финансовые проблемы, мы ни разу не свалились в зону вылета. Дома обыграли и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА. Раскрыли Касаева, продали его в «Рубин» за 4,5 миллиона евро, при этом сохранив у себя до конца сезона на правах аренды. На «Кубань» по 30 тысяч ходило!

— Если бы вы сегодня пришли в «Кубань», кого бы взяли в свой штаб?

— Юрия Павловича. Если бы не согласился, все равно позвал бы опытного тренера. Для руководителей он был бы громоотводом. Сейчас, оценивая тот период, понимаю, что мне не хватило знаний и опыта. Где до этого работал? Чуть-чуть в «Локомотиве» да в Киеве год вторым...

— Самокритично.

— В «Кубань» я, конечно, зря сорвался. Был еще не готов. Особенно это почувствовал, когда проанализировал работу со Слуцким, Капелло, Адвокатом, увидел верхнюю планку. С нынешним багажом и результат оказался бы другим, и футболистам дал бы гораздо больше. А тогда у меня было много самолюбия, желания, эмоций. Что тоже эффективно, но в краткосрочной перспективе.

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Сергей Овчинников (футбол)
Юрий Семин
ФК Кубань
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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
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