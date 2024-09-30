Экс-тренер «Краснодара» Фоменко считает, что многим воспитанникам клуба помешало слишком трепетное отношение

Экс-тренер «Краснодара» Олег Фоменко ответил на вопрос, почему некоторым подававшим большие надежды воспитанникам клуба не удалось выйти на высокий уровень.

«Молодые люди сами выбирают, в какую сторону нужно развиваться. Как по мне, парни не справились с моментами звездности. Получилось только у Моти (Матвея Сафонова — Прим. «СЭ»). Клуб слишком рано сказал парням: «Вы — наше все». Наблюдая такое отношение, практически все попросили повышение зарплаты и больше игрового времени.

Но игровое время — вопрос конкуренции, к которой они оказались не готовы. Условно, у Вани Игнатьева, помимо хороших качеств, было полно недостатков. Ему нужно было впахивать, чтобы их исправить. Но его голову быстро заняли другие мысли», — цитирует Фоменко Sport24.