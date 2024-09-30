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Сегодня, 21:45

Семин: «Популярность российского футбола никогда не упадет!»

Семин отреагировал на заявление ВЦИОМа о падении интереса к футболу в России
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Известный тренер, трехкратный чемпион страны с «Локомотивом» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому процент граждан РФ, равнодушных к футболу, вырос с 43 процентов в 2005 году до 77 процентов в 2024-м.

— Не склонен думать, что результаты этого опроса объективны, считаю их вырванными из общего контекста. Популярность российского футбола никогда не упадет! Люди любят эту игру, футбол развивается и всегда будет развиваться у нас в стране, и обязательно придут большие успехи.

На самом же деле посмотрите, сколько народу ходит на матчи РПЛ в Санкт-Петербурге, где средняя посещаемость в этом сезоне — почти 35 тысяч, одна из самых высоких в истории, в Краснодаре, где один из лучших, если не лучший в стране стадион постоянно переполнен. В мое родное Черкизово на субботнее дерби «Локомотив» — «Спартак», как в лучшие времена, пришло более 20 тысяч зрителей. И это при том, что встречи чемпионата России игнорируют многие активные болельщики, которые не согласились с введением Fan ID, — сказал Семин «СЭ».

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo; благодарят болельщиков за&nbsp;поддержку после матча со &laquo;Спаратком&raquo;. «Считаю результаты опроса ВЦИОМа вырванными из общего контекста. Популярность российского футбола никогда не упадет!» Реплика Юрия Семина

Юрий Семин
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«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
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