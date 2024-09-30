Силкин: «Динамо» точно будет в медалях, но вряд ли поборется за чемпионство»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы бело-голубых побороться за чемпионство в текущем сезоне.

«У меня такое чувство, что «Динамо» проще играть на выезде, очки они берут именно там. Я думаю, что динамовцы точно будут в медалях, в тройке должны быть. Но за чемпионство вряд ли они поборются. Все-таки я вижу, что у футбола Лички нет баланса — есть огромный перекос в атаку. Так чемпионами не становятся», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 10 туров «Динамо» с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.