В «Пари НН» раскрыли подробности ухода Боселли: «Мыслями он был уже не у нас в клубе»

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев в разговоре с «СЭ» объяснил переход полузащитника Хуана Боселли в «Краснодар».

«Боселли не хотел продлеваться. Хуан просил нас его отпустить. Он хотел играть в клубе-лидере. После завершения первой части сезона он уехал из Нижнего Новгорода и сдал квартиру. Мыслями он был уже не у нас в клубе. Футболист не приехал на УМО в Москву, за что мы его оштрафовали. Затем возобновились переговоры с «Краснодаром». Продать Боселли — непростая история, но и не продать было бы плохо. Конкретное предложение по нему было только от «Краснодара», — сказал Карасев «СЭ».

За «Пари НН» Боселли провел 75 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 4 результативные передачи.

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