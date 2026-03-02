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В «Пари НН» раскрыли подробности ухода Боселли: «Мыслями он был уже не у нас в клубе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев в разговоре с «СЭ» объяснил переход полузащитника Хуана Боселли в «Краснодар».

«Боселли не хотел продлеваться. Хуан просил нас его отпустить. Он хотел играть в клубе-лидере. После завершения первой части сезона он уехал из Нижнего Новгорода и сдал квартиру. Мыслями он был уже не у нас в клубе. Футболист не приехал на УМО в Москву, за что мы его оштрафовали. Затем возобновились переговоры с «Краснодаром». Продать Боселли — непростая история, но и не продать было бы плохо. Конкретное предложение по нему было только от «Краснодара», — сказал Карасев «СЭ».

За «Пари НН» Боселли провел 75 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Хуан Мануэль Боселли
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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