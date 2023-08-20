Корнеев: «7 миллионов за Медину адекватно. Вот 7 миллионов за Марадишвили — бред!»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что считает трансфер Хесуса Медины в «Спартак» логичным.

— Эксперимент с Мединой на позиции «восьмерки» в матче с «Уралом» себя не оправдал?

— Мне кажется, его брали не для того, чтобы он играл «восьмерку». Парагваец должен действовать повыше. Это точно не box to box.

— Зачем «Спартак» купил парагвайца у ЦСКА за 7 миллионов?

— «Спартак» давно искал левоногого полузащитника. Все, в принципе, логично. 7 миллионов? Ну давайте проанализируем статистику Медины в РПЛ в прошлом сезоне. (В прошлом сезоне парагваец в составе ЦСКА забил в РПЛ 8 голов и отдал 7 результативных передач. — Прим. «СЭ»). Думаю, адекватная сумма трансфера. Учитывая еще и тот факт, что не надо было никому переводить деньги за рубеж. Все довольно быстро решилось.

— То есть все логично?

— Давайте немного по-другому поставим вопрос. 7 миллионов за Марадишвили — адекватная цена? (Осенью 2021 года «Локомотив» купил Константина Марадишвили у ЦСКА за 7 миллионов евро. — Прим. «СЭ»).

— Наверное, многовато.

— Да не многовато, а бред! Реально просто бред какой-то. А у Медины была очень приличная статистика. В ЦСКА он доказал, что мультифункционален, способен закрыть несколько позиций. Так что этот трансфер мне вполне понятен.

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