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Сегодня, 16:00

Корнеев объяснил, почему против «Зенита» сыграет Мозес, а не Игнатов

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Виктор Мозес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос «СЭ», кто в «Спартака» сыграет на позиции «десятки» в матче 5-го тура РПЛ с питерцами.

— Кто сыграет в центре поля чуть выше опорника? Зобнин и???

— Думаю, Мозес. Он достаточно эффективен в этой позиции. Абаскаль нашел ему оптимальное место на поле. Он может и «восьмерку» сыграть, и подняться чуть выше. Нанести завершающий улар. Не до конца понимаю, в какой он форме. Но на бумаге именно Мозес должен выйти с первых минут.

— Почему не Игнатов?

— Мозес и Игнатов — разные игроки. Но повторю свою мысль. В поединке с «Зенитом» очень важен объем и физика, мастерство в завершающих фазах. Мозес, кстати, умеет и неплохо обороняться. Для баланса, мне кажется, именно в этой игре он будет полезнее Игнатова с первых минут.

Полностью интервью Корнеева читайте на сайте «СЭ»

Виктор Мозес
Игорь Корнеев
Роман Зобнин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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