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Экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий ошеломлен уходом Олича из ЦСКА

16:13
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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий признался, что увольнение Ивицы Олича с поста главного тренера клуба стало для него полной неожиданностью.

«По поводу увольнения Олича у меня пока никаких мыслей даже нет, – приводит слова Непомнящего «Газета.Ru». – Меня это сбило с ног. Особых впечатлений от его работы не осталось.

Он оказался в трудной ситуации, и все шло своим чередом, – я не видел каких-то ярких событий. Просто так получилось. Очень трудно оценить работу Олича каким-то образом. Решение расстаться с тренером в середине июня мне пока непонятно».

Под руководством Олича ЦСКА занял шестое место в РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера армейцев стал Алексей Березуцкий, который выступал за красно-синих с 2001 по 2018 год.

 

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/16/n_16113122.shtml

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