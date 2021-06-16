Экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий ошеломлен уходом Олича из ЦСКА

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий признался, что увольнение Ивицы Олича с поста главного тренера клуба стало для него полной неожиданностью.

«По поводу увольнения Олича у меня пока никаких мыслей даже нет, – приводит слова Непомнящего «Газета.Ru». – Меня это сбило с ног. Особых впечатлений от его работы не осталось.

Он оказался в трудной ситуации, и все шло своим чередом, – я не видел каких-то ярких событий. Просто так получилось. Очень трудно оценить работу Олича каким-то образом. Решение расстаться с тренером в середине июня мне пока непонятно».

Под руководством Олича ЦСКА занял шестое место в РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера армейцев стал Алексей Березуцкий, который выступал за красно-синих с 2001 по 2018 год.