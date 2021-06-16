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Бранислав Иванович ответил на вопрос о планах на будущее

17:15
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Бывший капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о планах на будущее.

«Ждать ли меня в России, как игрока? Не знаю, я сейчас отдыхаю, пришел посмотреть футбол. Посмотрим, что будет в будущем. Отдохну после сезона, а потом уже буду строить планы. Честно, еще ничего не решил», — заявил он «СЭ».

Минувший сезон 37-летний серб провел в «Вест Бромвиче». До перехода в английский клуб он выступал за «Зенит» с февраля 2017 года.

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