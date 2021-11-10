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Бывший скаут ЦСКА рассказал об интересе «Спартака» к Марио Фернандесу

14:10
Марио Фернандес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-скаут ЦСКА Антон Чистяков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в «Спартак».

«У Марио Фернандеса и Фернандо был один агент. Из-за этого появились слухи, что защитник ЦСКА мог перейти в «Спартак». Могу допустить, что у агента и Карреры состоялся диалог. Массимо мог сказать ему, что очень хочет видеть Марио у себя. Но не представляю, как такой трансфер мог бы произойти, зная Марио Фернандеса, его отношение к клубу. Вполне возможно, что он завершит карьеру в ЦСКА», — сказал Чистяков в эфире YouTube-канала «Вышли!».

Также бывший шеф-скаут «Спартака» высказался об интересе европейских клубов к Фернандесу.

«До предметного разговора, официального запроса от европейских клубов по Фернандесу не доходило. Им интересовались, за ним следили, о нем знали, но до конкретики дело не дошло. Им интересовались из Испании, клубы из топ-5. Были разговоры, но вступления в переговоры не было», — добавил Чистяков.

Фернандес перешел в ЦСКА в июле 2012 года. За армейцев он сыграл 312 матчей, в которых забил 8 голов.

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