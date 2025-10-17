Экс-руководитель академии «Локомотива» Щиголев предложил ввести условие строительства полей за покупку легионеров

Бывший директор академии «Локомотива» Алексей Щиголев в интервью «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Контракты — это не сиюминутная история. Мне кажется, можно прийти к тому, что у команды может быть 10 легионеров. Если покупаешь одиннадцатого — строишь поле в регионе, где находится команда. У нас бывало такое, что нам нужно работать над быстрой атакой, а мы не можем этого сделать — тренируемся на половине поля, так как на второй части — старший возраст. Мы говорим о реалиях, но нам нужно начать тренироваться со всеми условиями. Мы хотим обогнать Европу? Но тренируемся мы меньше, не во всех академиях есть инфраструктура. Давайте обратим на это внимание. Очки у основной команды очень важны — но и на академию нужно смотреть», — сказал Щиголев «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — переход к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».