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17 октября 2025, 15:40

Экс-руководитель академии «Локомотива» Щиголев предложил ввести условие строительства полей за покупку легионеров

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший директор академии «Локомотива» Алексей Щиголев в интервью «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Контракты — это не сиюминутная история. Мне кажется, можно прийти к тому, что у команды может быть 10 легионеров. Если покупаешь одиннадцатого — строишь поле в регионе, где находится команда. У нас бывало такое, что нам нужно работать над быстрой атакой, а мы не можем этого сделать — тренируемся на половине поля, так как на второй части — старший возраст. Мы говорим о реалиях, но нам нужно начать тренироваться со всеми условиями. Мы хотим обогнать Европу? Но тренируемся мы меньше, не во всех академиях есть инфраструктура. Давайте обратим на это внимание. Очки у основной команды очень важны — но и на академию нужно смотреть», — сказал Щиголев «СЭ».

Алексей Батраков и&nbsp;Алексей Щиголев.«Каждый год поднимался вопрос отчисления Батракова. Любой день его обучения был сравним с выживанием». Интервью экс-главы академии «Локомотива»

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — переход к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».

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ФК Локомотив (Москва)
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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
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Экс-директор академии «Локомотива» Щиголев: «Каждый год вставал вопрос, стоит ли переводить Батракова»

Эксперты «Локомотива» приняли участие в создании серии «ПинКод 2.0» проекта «Смешарики»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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