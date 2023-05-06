Маслов — о поражении «Торпедо»: «Может, уже надо что-то надо поменять на кого-то»

Экс-президент «Торпедо» Денис Маслов в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение клуба от «Ахмата» (1:5) в матче 26-го тура РПЛ.

«Наклейки с фамилиями на шкафчики сделали. Баннеры разместили. Завтраки, командные обеды сделали. Атмосферу наладили. Что же им еще надо на базе в Кратово? Видимо, надо что-то еще придумать. Может, уже надо что-то поменять на кого-то», — сказал Маслов «СЭ».

«Торпедо» находится на 16-й строчке с 13 очками. Команда проиграла четвертый матч подряд.