Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:25

«Спартак» сделал заявление по ситуации со стадионом

В «Спартаке» подтвердили, что на дооснащение стадиона необходимо около 200 миллионов
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что стадион «Открытие Банк Арена» не соответствует требованиям приказа МВД номер 1092.

«Да, действительно, наш стадион не в полной мере соответствует требованиям приказа 1092. Вместе с тем мы устранили большую часть замечаний и провели огромную работу по дооборудованию арены, которая, напомню, успешно принимала матчи чемпионата мира, Кубка конфедераций, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

У нас есть все необходимое для комфортного и безопасного прохода зрителей на стадионе — калитки полного перекрытия и так называемые триподы, установленные в 2019 году. До полного соответствия приказу нам осталось установить полноростовые турникеты», — рассказал Зеленов.

Он также сообщил, что на стадионе необходимо установить турникеты, на которые потребуется около 200 миллионов рублей.

«Мы подготовили и направили несколько писем с предложениями смягчить требования приказа 1092 по этой части, с предоставлением возможности использовать существующее оборудование, или же — как вариант — попросили включить нас в государственную программу дооснащения», — добавил Зеленов.

После 22 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Морковь: польза и вред для организма. Что будет, если есть морковь каждый день?
Что происходит в команде Тутберидзе перед Кубком Первого канала: Алина Загитова поедет в Саранск, Анна Щербакова вспоминает свою неудачу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Комитет по этике — полуцирковая организация». Червиченко — о штрафе и дисквалификации Слуцкого

«Зенит» пытался отложить принятие нового лимита на исполкоме
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости