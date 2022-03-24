«Спартак» сделал заявление по ситуации со стадионом

В «Спартаке» подтвердили, что на дооснащение стадиона необходимо около 200 миллионов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что стадион «Открытие Банк Арена» не соответствует требованиям приказа МВД номер 1092.

«Да, действительно, наш стадион не в полной мере соответствует требованиям приказа 1092. Вместе с тем мы устранили большую часть замечаний и провели огромную работу по дооборудованию арены, которая, напомню, успешно принимала матчи чемпионата мира, Кубка конфедераций, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

У нас есть все необходимое для комфортного и безопасного прохода зрителей на стадионе — калитки полного перекрытия и так называемые триподы, установленные в 2019 году. До полного соответствия приказу нам осталось установить полноростовые турникеты», — рассказал Зеленов.

Он также сообщил, что на стадионе необходимо установить турникеты, на которые потребуется около 200 миллионов рублей.

«Мы подготовили и направили несколько писем с предложениями смягчить требования приказа 1092 по этой части, с предоставлением возможности использовать существующее оборудование, или же — как вариант — попросили включить нас в государственную программу дооснащения», — добавил Зеленов.

После 22 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.