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В «Урале» рассказали о переговорах по выкупу вратаря Помазуна у ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о переговорах с вратарем Ильей Помазуном.

«Конечно, мы ведем с ним разговоры. Но он принадлежит ЦСКА. Мы разговаривали и с семьей, и с ЦСКА. Но пока никакой конкретики нет. В контракте нет пункта о возможном выкупе», — сказал Иванов «СЭ».

25-летний голкипер в июне 2021 года во второй раз перешел в «Урал» на правах аренды. За это время он провел 22 игры за клуб из Екатеринбурга, в которых пропустил 24 мяча.

На данный момент «Урал» имеет в активе 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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