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Сегодня, 12:55

Экс-президент «Локомотива» считает, что российскому футболу больше не нужны иностранцы

Микеле Антонов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход главного тренера железнодорожников Маркуса Гисдоля, а также защитника Пабло из московского клуба.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не думаю, что Гисдоль — спаситель «Локомотива». Очень хорошо, что он ушел. Это результат всего, что происходит в мире. Здесь все разъединяется. Футбол должен объединять людей! А исключение России — минус для всего мира. Уход Пабло? Не думаю, что наш футбол разваливается. Мы с этим справимся! Сегодня я вообще считаю, что нам иностранцы ни к чему. Качественные легионеры к нам не поедут, а некачественные тем более не нужны. Эта ситуация приведет к росту российского футбола», — сказал Наумов «СЭ».

52-летний немец возглавил московский клуб 10 ноября 2021 года, сменив на посту Марко Николича.

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России набрал 28 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.

Пабло Насименто Кастро (Пабло)
ФК Локомотив (Москва)
Маркус Гисдоль
9
7
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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
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31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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