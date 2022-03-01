Экс-президент «Локомотива» считает, что российскому футболу больше не нужны иностранцы

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход главного тренера железнодорожников Маркуса Гисдоля, а также защитника Пабло из московского клуба.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не думаю, что Гисдоль — спаситель «Локомотива». Очень хорошо, что он ушел. Это результат всего, что происходит в мире. Здесь все разъединяется. Футбол должен объединять людей! А исключение России — минус для всего мира. Уход Пабло? Не думаю, что наш футбол разваливается. Мы с этим справимся! Сегодня я вообще считаю, что нам иностранцы ни к чему. Качественные легионеры к нам не поедут, а некачественные тем более не нужны. Эта ситуация приведет к росту российского футбола», — сказал Наумов «СЭ».

52-летний немец возглавил московский клуб 10 ноября 2021 года, сменив на посту Марко Николича.

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России набрал 28 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.