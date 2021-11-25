Экс-президент «Локомотива» считает, что Рангник сможет управлять клубом из Англии

Бывший руководитель «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о возможном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестера Юнайтед».

«Если Рангник уйдет, то своих людей он оставит в «Локомотиве», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — С ним же пришла целая команда. Просто так клуб он не бросит, ведь Ральф затеял здесь огромный проект. Он сможет руководить оттуда своей командой, а они будут работать. Не думаю, что Рангник и его партнеры уйдут из «Локомотива», они, как правило, так быстро не уходят. Сначала они должны хоть что-то заработать, а потом уже уйти. Система Рангника спокойно сможет работать без него, ведь в ней есть его единомышленники».

В четверг, 25 ноября, The Athletic сообщил, что Рангник согласовал контракт с «Манчестером Юнайтед» до конца нынешнего сезона.