Канчельскис высказался о Рангнике в «МЮ»: «Это прекрасный вызов»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу информации о том, что директор по развитию «Локомотива» Ральф Рангник может возглавить манкунианцев.

«Если Ральфа приглашают, то в Англии его знают и следили за его деятельностью. Это прекрасный вызов. Кто бы отказался поехать в «Юнайтед» работать? Каждый бы уехал. Нужно пожелать Рангнику удачи.

Негатив в адрес Рангника? В России очень много негатива в адрес иностранцев. Вспомним «Спартак» тот же. Давайте посмотрим правде в глаза, у иностранцев в России не получалось, зато в Европе у них все было хорошо. У нас свой менталитет, они не могут подстроиться под наш стиль жизни», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

63-летний Ральф Рангник является руководителем по спорту и развитию «Локомотива». Его контракт, который начал действовать в июле 2021 года, рассчитан на три года.

Ранее с поста главного тренера «МЮ» был уволен Уле Гунар Сульшер. Временно эту должность занял Майкл Кэррик.