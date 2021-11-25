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Канчельскис высказался о Рангнике в «МЮ»: «Это прекрасный вызов»

Канчельскис высказался о возможном назначении Рангника на пост главного тренера "МЮ"
19:05
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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу информации о том, что директор по развитию «Локомотива» Ральф Рангник может возглавить манкунианцев.

«Если Ральфа приглашают, то в Англии его знают и следили за его деятельностью. Это прекрасный вызов. Кто бы отказался поехать в «Юнайтед» работать? Каждый бы уехал. Нужно пожелать Рангнику удачи.

Негатив в адрес Рангника? В России очень много негатива в адрес иностранцев. Вспомним «Спартак» тот же. Давайте посмотрим правде в глаза, у иностранцев в России не получалось, зато в Европе у них все было хорошо. У нас свой менталитет, они не могут подстроиться под наш стиль жизни», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

63-летний Ральф Рангник является руководителем по спорту и развитию «Локомотива». Его контракт, который начал действовать в июле 2021 года, рассчитан на три года.

Ранее с поста главного тренера «МЮ» был уволен Уле Гунар Сульшер. Временно эту должность занял Майкл Кэррик.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4524457-kanchelskis-o-rangnike-v-myu-kto-by-otkazalsya-ot-takoj-raboty-kazhdyj-by-uehal.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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