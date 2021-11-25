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«Манчестер Юнайтед» договорился с Рангником о контракте до конца сезона

18:19
Ральф Рангник. Фото ФК «Локомотив»
Ральф Рангник. Фото ФК «Локомотив»
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«Манчестер Юнайтед» договорился о контракте с Ральфом Рангником. Если сделка будет завершена, то он станет и. о. главного тренера команды до конца сезона.

Как сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Дэвид Орнстейн, стороны договорились о контракте на шесть месяцев. После истечения этого срока Рангник будет консультантом клуба на протяжении двух лет.

Также отмечается, что для успешного завершения сделки нужно, чтобы разрешение дал «Локомотив». Немецкий специалист в любом случае не сможет руководить командой в ближайшем матче АПЛ против «Челси», так как не успеет получить разрешение на работу.

63-летний Ральф Рангник является руководителем по спорту и развитию «Локомотива». Его контракт, который начал действовать в июле 2021 года, рассчитан на три года.

Ранее с поста главного тренера «МЮ» был уволен Уле Гунар Сульшер. Временно эту должность занял Майкл Кэррик.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.

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Евгений Петров все материалы автора

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