«Манчестер Юнайтед» договорился с Рангником о контракте до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» договорился о контракте с Ральфом Рангником. Если сделка будет завершена, то он станет и. о. главного тренера команды до конца сезона.

? EXCLUSIVE: Man Utd reach agreement with Ralf Rangnick to become interim manager. 6mnth contract then 2yr consultancy. Deal subject to Lokomotiv Moscow approval. Work permit process prevents 63yo leading #MUFC v Chelsea. W/ @lauriewhitwell @TheAthleticUK https://t.co/wjQyiRzfeE — David Ornstein (@David_Ornstein) November 25, 2021

Как сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Дэвид Орнстейн, стороны договорились о контракте на шесть месяцев. После истечения этого срока Рангник будет консультантом клуба на протяжении двух лет.

Также отмечается, что для успешного завершения сделки нужно, чтобы разрешение дал «Локомотив». Немецкий специалист в любом случае не сможет руководить командой в ближайшем матче АПЛ против «Челси», так как не успеет получить разрешение на работу.

63-летний Ральф Рангник является руководителем по спорту и развитию «Локомотива». Его контракт, который начал действовать в июле 2021 года, рассчитан на три года.

Ранее с поста главного тренера «МЮ» был уволен Уле Гунар Сульшер. Временно эту должность занял Майкл Кэррик.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.