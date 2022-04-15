Мещеряков: «Большинство игроков, которые выходят за «Локомотив» или другие команды, прошли через «Казанку»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном закрытии проекта «Казанки».

«Казанка» — это система подготовки и доведения молодых игроков до основного состава. Мы подходили с видением, что играть во второй лиге лучше, чем в молодежном первенстве. Если у руководства другое видение — это их решение. Надо смотреть по результату, что будет дальше. Абсолютное большинство игроков, которые выходят за «Локомотив» или другие команды РПЛ, прошли через систему «Казанки». Время покажет", — сказал Мещеряков «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Локомотив» с большой долей вероятности закроет проект «Локомотив-Казанка». Сейчас фарм-клуб железнодорожников выступает в турнире ФНЛ-2