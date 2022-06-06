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Поэт Шаганов — о «Спартаке»: «Нужен такой тренер, как Черчесов или Карпин. Они не допустят на поле анархии, удержат красно-белую банду в узде»

Поэт Шаганов высказал мнение о главном тренере «Спартака» Паоло Ваноли
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный поэт, автор всенародных хитов «Атас!», «Комбат», «Там, за туманами» Александр Шаганов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере «Спартака» Паоло Ваноли:

— Даже после победы в Кубке нет ощущения, что итальянец — именно тот человек, который нужен «Спартаку». Если «Торпедо» Бородюка — команда управляемая, то про «Спартак» Ваноли этого не скажешь. Играет сама по себе. Доля тренерского участия минимальная.

Спартачи — словно банда разбойников во главе с Промесом. На кураже кого угодно готовы разорвать. Но если нет настроения, не пошла игра — жди беды. Да, в финале Кубка смотрелись лучше «Динамо» и заслуженно победили. Хотя забей Фомин пенальти — еще неизвестно, кто бы обмывал трофей. Ну а в чемпионате-то облажались! 10-е место в год столетия клуба — оглушительный провал!

«Спартак» теряет свое лицо, от былой основательности в игре ничего не осталось. Мне кажется, «Спартаку» необходим такой тренер, как Черчесов или Карпин. Которые не допустят на поле анархии, удержат эту красно-белую банду в узде. Оба там уже работали, но с тех пор здорово выросли в профессиональном плане, с нынешним опытом любому из них по силам вернуть «Спартак» в лидеры российского футбола.

Паоло Ваноли. Александр Шаганов: «Ваноли — актер на бровке. «Спартаку» нужен Черчесов или Карпин»

Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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