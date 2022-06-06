Известный поэт, автор всенародных хитов «Атас!», «Комбат», «Там, за туманами» Александр Шаганов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере «Спартака» Паоло Ваноли:

— Даже после победы в Кубке нет ощущения, что итальянец — именно тот человек, который нужен «Спартаку». Если «Торпедо» Бородюка — команда управляемая, то про «Спартак» Ваноли этого не скажешь. Играет сама по себе. Доля тренерского участия минимальная.

Спартачи — словно банда разбойников во главе с Промесом. На кураже кого угодно готовы разорвать. Но если нет настроения, не пошла игра — жди беды. Да, в финале Кубка смотрелись лучше «Динамо» и заслуженно победили. Хотя забей Фомин пенальти — еще неизвестно, кто бы обмывал трофей. Ну а в чемпионате-то облажались! 10-е место в год столетия клуба — оглушительный провал!

«Спартак» теряет свое лицо, от былой основательности в игре ничего не осталось. Мне кажется, «Спартаку» необходим такой тренер, как Черчесов или Карпин. Которые не допустят на поле анархии, удержат эту красно-белую банду в узде. Оба там уже работали, но с тех пор здорово выросли в профессиональном плане, с нынешним опытом любому из них по силам вернуть «Спартак» в лидеры российского футбола.