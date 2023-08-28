Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Дзюба показал свою лучшую игру в матче с «Сочи»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру Артема Дзюбы в матче с «Сочи» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«В «Локомотиве» меня порадовал Дзюба, вернувшийся в состав. Он показал лучшую игру за последнее время. Артем все сделал для победы. Все голевые моменты возникали при его участии», — цитирует Наумова «Vprognoze.ru».

После 6 туров «Локомотив» с 9 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре железнодорожники на своем поле примут «Балтику». Игра пройдет 3 сентября. Перед этим «Локомотив» 30 августа в гостях встретится с «Ростовом» в FONBET Кубке России.