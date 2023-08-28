Бонгонда ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда после ничьей с «Ахматом» (0:0) в рамках 6-го тура РПЛ ответил на вопрос «СЭ» о возможном получении российского гражданства.

«Пока не думал о получении российского паспорта. Я здесь, чтобы играть в футбол», — сказал Бонгонда «СЭ».

27-летний Бонгонда перешел в «Спартак» в июле 2023 года. Всего за московский клуб он провел 7 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.