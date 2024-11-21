Наумов назвал преимущество «Локомотива» над «Спартаком»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча команды со «Спартаком» в рамках 16-го тура РПЛ.

«Сегодня «Локомотив» очень недурно выглядит, но от «Спартака» можно ждать чего угодно. Так или иначе, это дерби, и я уверен, что голы мы увидим. Плюсом для «Локомотива» могут стать проблемы «Спартака» в обороне. Красно-белые сильно обескровлены из-за потерь важных защитников: Бабич цементировал оборону, да и Литвинов неплохо выглядел. Их отсутствие явно скажется и может стать преимуществом для «Локомотива», — сказал Наумов «СЭ».

После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» с 34 очками занимает третью строчку турнирной таблицы. В субботу, 23 ноября, железнодорожников ожидает встреча со «Спартаком». Матч начнется в 18.00 по мск.

Денис Сафронов