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Сегодня, 17:00

Геркус: «Угадать с тренером — это сложно. Почти как с женой»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» объяснил разницу в подходе к работе между Лучано Спаллетти и Роберто Манчини.

— Изначально абсурдные варианты можно отсечь, хотя бы поверхностно изучив вопрос. Но ведь проваливаются даже такие специалисты, у которых роскошные резюме, — типа Роберто Манчини с его многочисленными наградами и трофеями. Здесь как не ошибиться?

— Это уже, понятно, сложнее. Какой характер у специалиста, как ведет себя на тренировках, общается с футболистами, за счет каких ходов добивается успехов — это более глубокий и сложный вопрос. И он, конечно, нуждается в изучении перед приглашением. Многое дает личная беседа: задаешь вопросы, слушаешь ответы, анализируешь, как ведет себя тренер, что думает, как презентует развитие команды, какая у него философия, какие инструменты использует в работе... Если говорить о конкретном примере с Манчини, то до него в «Зените» был Спаллетти. Я бывал на тренировках Лучано — он брал за руки футболистов, водил их по полю, объяснял, где в какой момент располагаться, как должен быть развернут корпус при подаче углового и так далее.

При Манчини я уже работал в «Локомотиве». Но, насколько понимаю, у Роберто совсем другой подход. Это «тяжеловесный», затратный специалист, требующий большого ресурса, состоявшихся дорогих мастеров. В «Манчестер Сити» ему от души насыпали денег на трансферы, после чего спустя время пришла победа. Этот тренер не водит за ручку, он набирает игроков под свою концепцию и работает с готовым материалом. Получается, для «Зенита» такой формат не подошел. Что лишний раз говорит: процесс выбора тренера сложнейший, должно многое совпасть, чтобы стороны друг другу подошли. Примерно как брак.

Мурад Мусаев, Сергей Семак и&nbsp;Михаил Галактионов. Российские тренеры в РПЛ доминируют над иностранцами. Случайность или тенденция?

Роберто Манчини
ФК Зенит
Илья Геркус
Лучано Спаллетти
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«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
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Оренбург – Зенит
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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 8
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Спартак

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

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 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

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